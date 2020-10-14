Жителям Самары рассказали, когда вызывать скорую при симптомах COVID

Сначала стоит просто обратиться к врачу

Жителям Самары рассказали, как понять - пора ли вызывать скорую помощь и при каких симптомах коронавируса достаточно просто позвонить в больницу. Так, тем, кто почувствовал недомогание, в минздраве рекомендуют обязательно остаться дома, много пить чая, теплого бульона, принимать витамин С, есть больше фруктов и овощей.

Если состояние становится хуже, то нужно вызвать врача, получить схему лечения хотя бы по телефону от специалиста поликлиники и четкое ее придерживаться. Открыть больничный могут в электронном виде, для этого не обязательно идти в больницу. Дальше самочувствие контролирует лечащий врач.

Скорую помощь или неотложку нужно вызвать, если долго не спадает температура, состояние резко ухудшилось, не хватает воздуха и человек потерял сознание. При звонке нужно четко и спокойно объяснить все симптомы.

Стоит напомнить, что накануне в министерстве здравоохранения региона озвучили цель работы: отработку всех обращений день в день. Для этого даже могут перевести больницы на круглосуточный режим работы. Сейчас власти признали, что здравоохранение работает на пределе возможностей. Поэтому принимаются решения: например, чиновники отдали врачам свои машины, чтобы те могли ездить ан вызовы, а в мобильные бригады привлекут студентов-медиков.