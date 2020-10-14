Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Самарские полицейские спасли растерянных гостей из Москвы

Сотрудники ГИБДД помогли восстановить пропавшие права и паспорт на машину
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Самарская полиция помогла москвичам

Самарская полиция помогла москвичам

Сотрудники самарского управления ГИБДД помогли гостям из Москвы, которые возвращались через Самару домой из Оренбурга. Семейная пара ехала на машине. И в какой-то момент водитель обнаружил, что у него пропали права и техпаспорт на машину. Причем найти их не получалось.

Гости из Москвы растерялись и запаниковали, за помощью они обратились в ближайший отдел полиции. Там растерянным мужчине и женщине объяснили, что не произошло ничего страшного, документы можно быстро восстановить, заполнив заявление и заплатив госпошлину. У семейной пары не было связи, так как работал роуминг, поэтому полицейские также обеспечили им доступ к сети. В итоге к вечеру все дубликаты документов были готовы, и семейная пара продолжила путь домой.

После возвращения они прислали благодарственное письмо на имя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Александра Винникова.