Глава Тольятти призвал дилерские центры выделить автомобили врачам

Мэрия Тольятти передала врачам 15 "Ларгусов" и "Вест"

Глава Тольятти Сергей Анташев обратился к руководству городских автосалонов с предложением выделить автомобили для работы в больницах и поликлиниках. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

Тольяттинская мэрия передала 15 служебных автомобилей для работы в медучреждениях, это служебные «Ларгусы» и «Весты». Еще 4 автомобиля выделила городская дума. Но глава автограда считает, что этого недостаточно.

«На мой взгляд, этого недостаточно: предлагаю коллегам еще раз оценить имеющиеся ресурсы и активнее включиться в процесс. Обращаюсь также к руководителям дилерских автоцентров Тольятти с просьбой принять участие в данной работе. Полагаю, что вам под силу рассмотреть такую возможность и выделить хотя бы по одному автомобилю для обеспечения оперативной работы участковых терапевтов», - цитируют в сообщении Сергея Анташева.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил, что у чиновников заберут 130 машин и передадут их медикам, в том числе он отдал в пользование врачам свою «Ладу Весту Спорт».

По сообщению омбудсмена Самарской области, в Тольятти за последний месяц в два раза чаще стали вызывать скорую помощь. За сутки в колл-центры города поступает порядка 850 вызовов.