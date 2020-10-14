Тольяттинский «Акрон» минимально уступил «Иртышу» в ФНЛ

Это девятое поражение тольяттинцев в этом сезоне Футбольной национальной лиги. Фото: с сайта ФК «Акрон» (Тольятти).

Тольяттинский «Акрон» потерпел очередное поражение в ФНЛ. Во вторник, 13 октября, тольяттинцы в Омске уступили местному «Иртышу». Судьбу встречи решил единственный гол, который забил Игорь Киреев на 45-й минуте.

- В первом тайме игра была равная, без особых моментов. Но мы пропустили в конце тайма. Потом доминировали и не забили. В итоге проиграли, - коротко прокомментировал встречу и.о. главного тренера «Акрона» Дмитрий Годунок.

Это девятое поражение тольяттинцев в этом сезоне Футбольной национальной лиги. После 15 туров красно-черные набрали 14 очков и занимают 17-е место из 22.

Следующий матч «Акрон» сыграет в Брянске против местного «Динамо». Встреча пройдет в субботу, 17 октября.