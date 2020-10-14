В Самарской области частные клиники начали проводить КТ-исследования по ОМС

Клиники будут оказывать помощь, пока это необходимо Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области шесть частных клиник начали делать компьютерную томографию по полису обязательного медицинского страхования. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, вопрос о КТ-исследовании по полису ОМС предварительно обсудили со всеми частными клиниками. «Уверен, что на наше настойчивое предложение все частные клиники откликнутся», - цитируют губернатора в сообщении правительства.

Сейчас достигнута договоренность с шестью клиниками, которые будут оказывать помощь, пока это необходимо. Ожидается, что привлечение частных клиник позволит дополнительно проводить до 250 исследований в сутки.