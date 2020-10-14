В Самаре несколько автобусов пустили в объезд из-за дорожных работ

Автобусы поехали в объезд из-за дорожных работ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре изменена схема движения нескольких автобусных маршрутов из-за ремонтных работ. Об этом сообщают в «СамараАвтоГазе» в среду, 14 октября.

Из-за дорожных работ на пересечении Пугачевского тракта и улицы Калининградской в объезд по Пугачевскому тракту, Калининградской и улицам 40 лет Пионерии и Грозненской пущены маршруты под номерами 26 и 76.

Также ведутся дорожные работы на остановке «Ул. Ульяновская» на улице Самарской. Маршруты под номерами 2, 23, 41, 47 и 50 направлены в объезд по улицам Вилоновской, Галактионовской, Чкалова и Самарской.