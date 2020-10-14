Баскетболистки «Самары» одержали первую победу в Суперлиге-1

Первую победу самарчанки добыли во втором матче регулярного чемпионата. Фото: БК «Самара».

«Самара» одержала первую победу в женской баскетбольной Суперлиге-1 во втором матче регулярного чемпионата. Во вторник, 13 октября, волжанки обыграли в Петербурге местную команду «Черные медведи – Политех» 94:58.

- Без поражений не бывает побед, тем более на старте сезона. После матча со «Спартаком» мы провели работу над ошибками, постараемся больше такого не допускать. В той игре нам не хватило, на мой взгляд, концентрации в ключевые моменты, прежде всего в защите. Пока еще начало сезона, и еще есть шероховатости в нашей игре на обеих половинах площадки, но все в наших руках: исправим их и станем сильнее, - приводит слова баскетболистки «Самары» Юлии Полуяновой пресс-служба клуба.

Следующие игры волжанки проведут дома – 22 октября «Самара» примет «УГМК-Юниор», 25 октября – «Нефтяник».