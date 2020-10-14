Состоялся успешный запуск самарской ракеты-носителя с космодрома «Байконур»

Ракета-носитель "Союз-2.1а" разработана и изготовлена на самарском предприятии АО РКЦ "Прогресс"

В среду, 14 октября, в 8:45 по московскому времени с космодрома «Байкону» осуществлен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17». Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» разработана и изготовлена на самарском предприятии АО РКЦ «Прогресс». В составе экипажа космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

В планах российского экипажа проведение более полусотни экспериментов, в том числе биологических, геофизических и медицинских.

Причаливание к стыковочному модулю «Рассвет» российского сегмента МКС запланировано на 11:52:57 по московскому времени.

Это второй за год пилотируемый пуск ракеты-носителя «Союз-2» этапа 1а с космонавтами на борту. Первый пуск состоялся в апреле.