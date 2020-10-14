В Самарской области еще 130 человек заразились коронавирусом

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 13 444 случая заражения коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области зафиксировано 130 новых случаев заражения коронавирусом. Это рекордная цифра за последние месяцы. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 13 444 случая. Вылечился уже 10 491 человек, в том числе за прошедшие сутки закончили лечение 135 пациентов. Зафиксировано четыре смертельных случая, всего в регионе умерли 213 человек.

В целом по стране за сутки выявлено 14 231 новый случай заражения COVID-19 в 84 регионах, всего было зафиксировано 1,3 млн заразившихся.