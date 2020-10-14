В Клиниках СамГМУ снова развернут коронавирусный госпиталь

В Клиниках СамГМУ есть все для диагностики и лечения коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета снова развернут койки для больных с коронавирусом. Об этом сообщили в медицинском вузе.

- С 19 октября в соответствии с приказом министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко инфекционный корпус Клиник СамГМУ снова начнет принимать пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего планируется развернуть 100 коек, из них 70 – с кислородоснабжением, - пояснили в СамГМУ.

Как рассказали в Клиниках, для пациентов с COVID-19 будут работать реанимационный блок, оснащенный аппаратами ИВЛ, а также два инфекционных отделения. Вся инфраструктура была подготовлена, налажена и активно использовалась еще весной. Также инфекционный корпус Клиник СамГМУ оснащен оборудованием для диагностики — здесь есть рентген-кабинет, переносной рентген-аппарат, два аппарата УЗИ и электрокардиографы.