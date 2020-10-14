Умер известный самарский актер Владимир Погановский

В разные годы он работал в театре "Колесо" и самарском ТЮЗе

В Самаре умер актер Владимир Погановский, в разные годы работавший в тольяттинском театре «Колесо» и самарском ТЮЗе.

Владимир Погановский обучался в ГИТИСе, получив специальность актера театра и кино. По распределению он был направлен в тольяттинский театр «Колесо», где работал в разные годы. Возвращался в Самару, где выступал в ТЮЗе.

В дальнейшем обучался в СИПКРО, по специальности «Управление образовательным учреждением». С 2005 года начал работать в сфере образования, с 2006 года в гимназии № 1.

Как рассказала «КП-Самара» мама актера София Погановская, смерть наступила внезапно, у него остановилось сердце. «Они с другом договорились встретиться, но когда тот пришел к нему домой, Володя не отвечал на звонки. Подождав какое-то время, его друг позвонил мне, я приехала, мы открыли квартиру и увидели там Володю. Ничего не предвещало подобного. Он работал, был очень рад, буквально горел своей работой, у него очень хорошо получалось с детьми», - рассказала София Погановская.

Владимиру Погановскому было 47 лет.