Юлия Галина возглавит дирекцию по бренду и маркетинговым коммуникациям Билайн

У Юлии Галиной многолетний опыт работы в маркетинге как в России, так и за рубежом

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) объявляет о назначении Юлии Галиной на должность директора по бренду и маркетинговым коммуникациям. Ее экспертиза позволит Билайн усилить присутствие бренда и его продвижение во всех медиаканалах.

В новой должности Юлия будет отвечать за разработку рекламных кампаний для ключевых продуктов Билайн, увеличение присутствия бренда в медиаканалах, а также за развитие направления маркетинговых и интегрированных коммуникаций.

У Юлии многолетний опыт работы в маркетинге как в России, так и за рубежом. До прихода в Билайн Юлия была вице-президентом по маркетингу в компании «Платежная система Visa», где под ее руководством команда создала и запустила платформу коммуникаций для высокодоходного сегмента для региона СЕМЕА, а функция клиентского маркетинга существенно выросла и стала бизнес-подразделением.

Арташес Сивков, Первый исполнительный вице-президент, руководитель Блока «Розничный бизнес»:

«Я рад приветствовать Юлию в нашей команде. Билайн – яркий и сильный бренд, любимый миллионами россиян. В ДНК компании исторически заложено стремление к лидерству и эти позиции мы и далее будем укреплять в рамках нашей новой клиентоцентричной стратегии. Опыт Юлии поможет нам достичь этой цели».