Огонь тушат 136 человек и 37 единиц техники

В Самарской области в районе Прибрежного горит лес на площади в 2,5 га. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России региона.

Пожар произошел в 103 квартале Ново-Буянского лесничества. Сообщение о возгорании поступило в 12:55 в среду, 14 октября. По данным МЧС, площадь, пройденная огнем, составила 5 га.

На ликвидации работают 136 человек и 37 единиц техники. Воду доставляют 8 бойлеров, направлен пожарный поезд.

На настоящий момент никто не пострадал, угрозы распространения огня на населенные пункты нет.