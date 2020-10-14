В Тольятти устроили субботник в уникальном дендрапарке

В Тольятти прошел экологический субботник

В Тольятти прошла экологическая акция по уборке территории дендропарка. Она стала первым мероприятием в рамках сотрудничества Института экологии Волжского бассейна РАН и Тольяттикаучука. В дальнейших планах - создание экологической тропы: определение экомаршрута, оснащению территории информационными аншлагами и установке скамеек. На финальном этапе дендропарк должен стать доступным для познавательного отдыха горожан и гостей города.

- Институт предложил поддержать ряд общественно-значимых мероприятий, в том числе и создание экотропы по дендропарку, которая может стать местом отдыха тольяттинцев и продолжением популярного городского веломаршрута, - отметил советник генерального директора по связям с органами государственной власти «Тольяттикаучук» Дмитрий Шевелев.

Во время субботника сотрудники предприятия убрали около 2 гектар парка, освободили территорию от высохших деревьев и упавших сучьев. В дальнейшем предприятие и институт будут сотрудничать по 13 пунктам, среди которых исследования сточных вод и работы очистных сооружений, разработка мероприятий и предложений по снижению экологического ущерба