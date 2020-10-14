В Самарской области сотни работников предприятий пройдут переобучение в рамках нацпроекта

Работники самарских предприятий могут не только повысить свою квалификацию, но и освоить новую профессию

В Самарской области, как и в других регионах страны, активно реализуют проект «Демография», который инициировал президент Владимир Путин. Эта программа в числе прочего дает работникам возможность осваивать новые профессии. Речь идет о тех людях, кому 50 лет и старше, а также о лицах предпенсионного возраста. С 2020 года возможность учиться и повышать уровень своих профессиональных знаний появилась у женщин в декретном отпуске и у женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости.

К примеру, в Тольятти в мероприятиях нацпроекта участвует ПАО «КуйбышевАзот». В прошлом году свою профквалификацию повысили 23 сотрудника завода, в этом году обучение пройдут 273 работника старшего поколения и 7 женщин в декретном отпуске.

- Механизм реализации мероприятия экономически выгоден как самому гражданину – обучение для людей абсолютно бесплатное, так и для работодателя – затраты на обучение работников будут ему возмещены центром занятости, – рассказала и.о. министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова.

Отметим, что в 2020 году запланировано обучение 1142 человек в возрасте 50 лет и старше и 399 женщин в декрете. Участники могут пройти как повышение квалификации, так и переподготовку для смены трудовой деятельности. Начиная с 2019 года обучение завершили уже 5896 человек. Доля занятых граждан, участвовавших в программе, составляет 99%.