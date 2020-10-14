Тепло поступило в 98% домов Самары

Во всех районах города отоплением обеспечено более 90% домов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре к отоплению подключено 98,1% домов. Об этом сообщили в городской администрации.

До конца дня планируют подключить еще 35 домов, всего же без тепла пока остаются 193 дома. Во всех районах города отоплением обеспечено более 90% домов.

Что касается социальных объектов, все школы, больницы, поликлиники и детские сады подключены полностью.

Продолжает работу горячая линия, куда жители города могут обращаться круглосуточно. По данным мэрии, уже поступило около 500 обращений. Заявки находятся на контроле и отрабатываются.