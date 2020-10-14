Матчи мини-футбольных «Динамо-Самара» и «Норильского никеля» отменили из-за коронавируса

Игры должны были пройти 15 и 16 октября. Фото: МФК «Динамо-Самара».

Матчи четвертого тура чемпионата России по мини-футболу между «Динамо-Самара» и «Норильским никелем», которые должны были пройти 15 и 16 октября в Подмосковье, отменили. Все из-за коронавируса в норильском клубе, сообщает ассоциация мини-футбола России.

- В составе МФК «Норильский никель» не набирается минимально необходимых девяти спортсменов, имеющих отрицательные результаты теста на COVID-19, для участия в матчах четвертого тура чемпионата России 15 и 16 октября 2020 года, - приводят в ассоциации текст официального письма «Норильского никеля».

Присудят ли «Динамо-Самара» технические победы, решат на заседании КДК РФС.

В волжском клубе уже отреагировали на новость об отмене двух матчей.

- Хочу пожелать быстрейшего выздоровления футболистам МФК «Норильский никель». Сожалею, что норильская команда вынуждена пропустить четвертый тур. Наша команда готовилась к этим матчам максимально тщательно. «Норильский никель» - наш принципиальный соперник и прямой конкурент. Думаю, что игры получились бы очень интересными и содержательными в спортивном плане, - приводит слова наставника самарцев Максима Горбунова пресс-служба «Динамо».

Также главный тренер отметил, что это второй случай в этом сезоне, когда соперник «Динамо-Самара» не может выйти на площадку из-за коронавируса. Ранее технические поражения присудили «Сибиряку» за матчи 1/8 финала Кубка России. В четвертьфинал самарцы прошли без боя.

Таким образом, следующие игры «Динамо» проведет 25 и 26 октября - в «МТЛ Арене» волжане примут действующего чемпиона московский клуб «КПРФ».

«Динамо-Самара» в этом сезоне мини-футбольной Суперлиги пока идет без потерь – в четырех матчах волжане набрали 12 очков и занимают второе место. У лидирующей «Тюмени» 18 очков, но на две игры больше.