Под Тольятти произошло ДТП с тремя машинами, одна загорелась

Пожар попал на видео.
Фото: Скриншот с видео
В Самарской области вечером в среду, 14 октября, произошло серьезное ДТП. Под Тольятти столкнулись три автомобиля, одна из машин загорелась. Об этом сообщают очевидцы в паблике «Тольятти». Водители выложили в интернет видео пожара.
- Три авто, одно горит. Работают пожарные. Мужчина лежит на асфальте. Вроде, жив, - рассказали очевидцы.
В пресс-службе ГУ МВД России по региону корреспонденту «КП-Самара» рассказали, что сейчас на месте работают полицейские. Они выясняют причину ДТП. Количество пострадавших уточняют.
Местные жители отмечают, что в 2018 году на этом же месте также была авария с тремя автомобилями. Тогда в ДТП погибли родители троих детей.