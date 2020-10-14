Под Тольятти произошло ДТП с тремя машинами, одна загорелась

Пожар попал на видео. Фото: Скриншот с видео

В Самарской области вечером в среду, 14 октября, произошло серьезное ДТП. Под Тольятти столкнулись три автомобиля, одна из машин загорелась. Об этом сообщают очевидцы в паблике «Тольятти». Водители выложили в интернет видео пожара.

- Три авто, одно горит. Работают пожарные. Мужчина лежит на асфальте. Вроде, жив, - рассказали очевидцы.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону корреспонденту «КП-Самара» рассказали, что сейчас на месте работают полицейские. Они выясняют причину ДТП. Количество пострадавших уточняют.

Местные жители отмечают, что в 2018 году на этом же месте также была авария с тремя автомобилями. Тогда в ДТП погибли родители троих детей.