Самарец пытался подкупить участкового 40 тысячами рублей и коньяком

Полицейский от взятки отказался и доложил о случившемся начальству. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре завели уголовное дело на местного жителя. Его обвиняют по статье «Покушение на дачу взятки». Мужчина пытался подкупить участкового уполномоченного полиции 40 000 рублей и бутылками коньяка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Предложив полицейскому деньги и спиртное, мужчина надеялся избежать ответственности за нарушение установленного порядка регистрации граждан по месту жительства или месту пребывания. Сотрудник органов внутренних дел отказался принять взятку и предупредил мужчину об уголовной ответственности за противоправные действия, - рассказали в облМВД.

Теперь самарцу грозит до восьми лет лишения свободы и крупный штраф.