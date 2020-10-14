Лесной пожар под Прибрежным потушили

С пламенем справились к 18:30. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В региональном ГУ МЧС объявили о ликвидации лесного пожара около самарского поселка Прибрежный. Пламя вспыхнуло в среду, 14 октября, в районе 12:55, потушить его смогли к 18:30.

- Погибших и пострадавших нет. На месте пожара дежурят пожарно-спасательные подразделения и сотрудники лесничества, которые делают проливку тлеющих очагов, - отметили в ГУ МЧС России по Самарской области.

С огнем боролись 136 человек и 37 единиц техники. К трем часам дня пламя прошло 5 га и бушевало на площади в 2,5 га. При этом угрозы, что огонь перекинется на населенные пункты, не было.