В Самарской области прогнозируют рекордный за последние 30 лет сбор зерна

За такой же период в прошлом году собрали чуть больше 1,5 млн тонн зерна. Фото: правительство Самарской области.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел расширенное заседание в режиме видеоконференции с представителями крупных сельхоз предприятий, муниципалитетов, профильных ведомств и научного сообщества. Посвящено оно было предварительным итогам уборочной кампании этого года и планам развития отрасли на 2021 год.

В первом полугодии в регионе аграрии произвели продукции на 7,9 млн рублей. Это на 5,3% выше, чем за такой же период прошлого года. Общая же площадь посева в этом году составила 2130 тысяч га. Площадь посева зерновых и зернобобовых культур увеличилась на 45 тысяч га и составила 1149 тысяч га. Сейчас в Самарской области обмолотили 1058 га зерновых и зернобобовых культур или 94% зернового клина.

Специалисты прогнозируют, что в этом году в регионе обмолотят всего 2,8 млн тонн зерна. Таких показателей не было с 1990 года. Сейчас уже обмолотили 2,7 млн тонн. В 2019 году за тот же период убрали 1001,7 тысяч га, а собрали 1 млн 676,5 тысяч тонн зерна.

- Такой результат стал возможным благодаря внедрению передовых технологий и достижений современной агрономической науки в производство, - уверен губернатор Дмитрий Азаров. - Большое внимание уделялось также приобретению высокопроизводительной техники, оказанию широкого спектра мер государственной поддержки, а также созданию комфортных условий для жизни и работы на селе. И эта синергия придала дополнительный импульс реализации национальных проектов, инициированных нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным.

В лидерах по сбору зерна Ставропольский (220 тысяч тонн), Кошкинский (191 тысяча тонн) и Кинель-Черкасский (180 тысяч тонн) районы.