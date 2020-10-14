В полиции рассказали подробности страшного ДТП под Тольятти со сгоревшей легковушкой

Полыхающая легковушка попала на видео. Фото: Скриншот с видео

В ГУ МВД России по Самарской области рассказали подробности аварии в Ставропольском районе, которая произошла вечером в среду, 14 октября. Там столкнулись три машины, одна из них загорелась. Как выяснилось, сначала не разъехались вазовская «четырнадцатая» и «Лада Калина», а уже потом, когда водители ждали скорую, в машины въехал автомобиль «Пежо», водитель которого не заметил аварию.

От этого удара «четырнадцатая» загорелась. Тушить ее приехали пожарные.

К счастью, в ДТП нет погибших. Пострадали водители обеих отечественных легковушек и пассажир «Калины». Они все обратились в больницу.

На месте работали сотрудники ГИБДД, которые оградили место аварии и обеспечили нормальное движение по дороге. Сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося.