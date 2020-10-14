Житель Самары пытался посадить на героин свою подругу

Мужчину с наркотиком в кармане задержали на улице. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре полиция задержала 33-летнего безработного местного жителя с героином. Мужчину остановили на одной из улиц города, наркотик нашли в кармане олимпийски, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Подозреваемый пояснил, что хранил наркотические средства без цели сбыта для личного употребления. Во время дальнейшей работы оперативники выяснили, что мужчина склонял к потреблению наркотических веществ свою бывшую сожительницу 1990 года рождения, - рассказали в главке.

На самарца завели уголовное дело за хранение наркотиков и склонение к их употреблению. Теперь его рассмотрит суд.