Тольяттинская «Лада» по буллитам проиграла «Химику»

В серии послематчевых бросков сильнее оказались гости. Фото - ХК "Лада"

Тольяттинская «Лада» уступила воскресенскому «Химику» в очередном матче Высшей хоккейной лиги. Игра прошла в Тольятти.

Автозаводцы по ходу встречи вели с преимуществом в две шайбы, но гости сумели отыграться. Победитель определялся в серии буллитов, где сильнее оказались хоккеисты «Химика», отпраздновав победу со счетом 3:2.

Для «Лады» это уже четвертое подряд поражение, в домашней серии тольяттинцы пока не выиграли ни разу. Еще одна возможность порадовать болельщиков будет в пятницу, когда автозаводцы сыграют с ХК «Рязань».