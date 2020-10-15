Под Самарой перезахоронили пилота Ил-2

Торжественная церемония прошла в Самарской области

В Самарской области торжественно перезахоронили останки пилота легендарного Ил-2. Младший лейтенант Габдулла Тухватуллин служил в 618-м штурмовом авиационном полку, погиб в годы Великой Отечественной войны во время возвращения с боевого задания. Спустя 70 лет его тело обнаружили поисковики в Краснодарском крае. И вот спустя десятилетия после смерти герой вернулся на родину.

Красноармейца похоронили на кладбище поселка Сукаевка с оружейным салютом, отдав ему последние воинские почести. В церемонии приняли участие родственники красноармейца и юнармейцы, а также жители поселка.

О мероприятии сообщили представители ЦВО. Останки пилота передали региону анапские поисковики.