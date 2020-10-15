ЦСК ВВС дома уступил «Рязани»

ЦСК ВВС дома уступил "Химику" со счетом 2:5

Самарский ЦСК ВВС в среду, 14 октября, на домашнем льду дворца спорта «Кристалл» встречался с ХК «Рязань» в матче Высшей лиги.

Самарцы открыли счет заброшенным шайбам, но развить преимущество не сумели, по ходу игры пропустив пять раз. Еще одна заброшенная шайба хоккеистами ЦСК ВВС спасти ситуацию не смогла, самарская команда уступила со счетом 2:5. Таким образом, прервалась победная серия - до этого самарцы имели три победы подряд.

В пятницу, 16 октября, ЦСК ВВС матчем с воскресенским «Химиком» закончит домашнюю серию.