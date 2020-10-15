Силы медиков бросят на помощь больным ОРВИ, пневмонией и коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области из-за коронавируса вводят новые ограничения. Пока они коснулись профилактических осмотров и диспансеризации в больницах. Соответствующий приказ опубликовало министерство здравоохранения. Это логичный шаг: врачей сейчас не хватает для работы на скорой помощи, в неотложке и на первичном приеме. Заниматься профилактикой сейчас просто некогда.

Также министр здравоохранения велел приостановить плановый амбулаторный прием врачами узкой специализации, плановую госпитализацию в дневные и круглосуточные стационары.

Все это делается не просто так: освободившиеся врачи придут на помощь своим коллегам, ведь сейчас перед главврачами министр поставил задачу: сделать более доступной помощь для пациентов с ОРВИ, пневмонией и коронавирусом. Для этого будут работать дополнительные выездные бригады медиков. А для температурящих больных в поликлиниках организуют отдельный прием.