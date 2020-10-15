Жителям Самары рассказали, куда можно слетать с кешбэком 20%

Ялта - одно из самых популярных направлений для поездок у жителей Самары Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

Жителям Самары рассказали, куда можно слетать, чтобы получить кешбэк 20%. К программе Ростуризма присоединились Яндекс.Путешествия, так что теперь выбрать поездку стало гораздо проще. Чтобы отдохнуть выгодно, нужно с 15 октября по 5 декабря 2020 года забронировать на сервисе отель на срок от 2 ночей. Главное - оплатить поездку картой МИР.

В акции могут участвовать туристы, которые собираются в путешествие по России до 10 января 2021 года.

Как отмечают аналитики Яндекс.Путешествий, в этом году у самарцев популярнее всего Сочи, Москва и Ялта. В пятерке также Санкт-Петербург и Алушта. Из соседних городов самарцы предпочитают Казань и Тольятти.