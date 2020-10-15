Самарцев приглашают принять участие в экскурсии на скалодром «На пределе»

Бесплатный экскурсионный тур на скалодром «На пределе»
Бесплатный экскурсионный тур, организованный в рамках программы «Профессия предприниматель», продолжает знакомить всех желающих с интересными, а главное - успешными бизнес-проектами, реализованными в Самарской области. Мероприятие пройдет уже 18 октября на площадке скалодрома «На пределе».
Экскурсия реализуется по заказу и за счёт средств Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Участников приглашают узнать:
- Историю создания одного из самых популярных скалодромов в Самаре из первых уст - от основателя проекта Валерия Биндера
- Как начать прибыльный бизнес с нуля
- Об основных нюансах организации процессов в необычном сегменте бизнеса.
Кроме полезных знаний и советов от авторов успешного бизнес-проекта, участники экскурсии получат возможность попробовать свои силы в скалолазании под наблюдением опытных тренеров. Стоит захватить с собой спортивную форму!
Количество мест ограничено! Поэтому спешите подать заявку прямо сейчас по ссылке https://mybiz63.ru/posts/events/biznes-v-goru-primite-uchastie-v-ekskursii-na-sk . Имеются возрастные ограничения 14+.
Дата проведения: 18 октября 2020 г
Начало: 18.00
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