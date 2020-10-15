Самарские депутаты принимают участие в формировании «народной программы» «Единой России»

Единая Россия разрабатывает народную программу

В «Единой России» разрабатывают народную программу к предстоящим выборам в Госдуму. В ней большое место отдадут мерам восстановления экономики и обеспечения соцгарантий. Как отметил председатель партии Дмитрий Медведев, соавторами документа станут и сами избиратели.

В основу документов лягут предложения и запросы граждан из каждого региона, именно поэтому так важно участие местных депутатов в обсуждении программы. Самарские депутаты «Единой России» примут участие в формировании положений документа. В нем уделят внимание защите трудовых прав, социальным обязательствам, системным проектам, развитию здравоохранения.

- При формировании новой программы партии важно соблюсти фундаментальные принципы, не размениваться на перезагрузки, не отходить от того, на чем она стоит. Общественные запросы меняются, люди предъявляют различные требования, хотят коммуницировать с партией в том числе в самых различных новых форматах — онлайн и оффлайн. И эти возможности в ходе обсуждения народной программы и экспертам, и лидерам общественного мнения, и гражданам должны быть предоставлены, - поделился своим мнением относительно процесса разработки народной программы политолог Дмитрий Орлов.