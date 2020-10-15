Три человека пострадали с столкновении двух автомобилей на встречке в Самарской области

Полиция устанавливает, почему автомобиль выехал на встречную полосу. Фото- ГУ МВД России по Самарской области

В Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП с автомобилями ВАЗ-2114 и «Калина», сообщают в региональном ГУ МВД России.

ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу на 18 км дороги «Тольятти - Ташелка» и столкнулся с «Калиной». В результате аварии пострадали три человека. Водитель «четырнадцатой» с травмами был доставлен в больницу, водитель и пассажир «Калины» после осмотра были отправлены лечиться дома.

Полиция устанавливает, почему автомобиль выехал на встречную полосу.