В Самаре бывший опер не смог обжаловать приговор за обман цыганки

Бывший полицейский утверждал, что много лет дружил с цыганкой, и они периодически "выручали" друг друга деньгами Фото: Александра БУДАЕВА

Бывший самарский опер Руслан Г. не смог обжаловать обвинительный приговор по делу о мошенничестве.

Напомним, в мае его признали виновным в обмане цыганки Лены. По версии следствия, когда она в очередной раз попалась с наркотиками, друг-полицейский Руслан обещал помочь. Не за бесплатно, конечно. Женщина продала дом, назанимала денег, отдала ему почти миллион рублей... и отправилась в колонию строгого режима на семь с половиной лет.

Обмана она не простила, тем более, по некоторым данным, цыганку и опера связывали романтические отношения. Женщина написала заявление в ФСБ, полицейского задержали и отдали под суд.

В апелляционной жалобе Руслан Г. сетовал на несправедливый приговор, а его бывшая подруга - наоборот, на чрезмерно мягкое наказание для обманщика.

Самарский областной суд в итоге оставил обоих ни с чем, а в решении районного суда не изменил ни строчки.

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