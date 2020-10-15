Пассажиропоток в аэропорту Курумоч снизился на 46% за 9 месяцев

На международных рейсах пассажиропоток снизился на 86% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пассажиропоток аэропорта Курумоч за 9 месяцев текущего года составил 1,24 млн пассажиров, что на 46% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Если на внутренних направлениях снижение составило 31,6%, то на международных пассажиропоток упал на 86%.

Значительно меньше стали летать в Москву - падение составило 48%, в столицу отправились 559 тысяч человек. При этом пассажиропоток на внутренних рейсах, минующих Москву, упал всего на 3%.

В сложившейся ситуации зафиксирован рост трафика на рейсах в Ростов-на-Дону, куда отправились порядка 34 тысяч пассажиров, что на 75% больше, чем в прошлом году.

Также уменьшилось количество направлений из Самары. В этом году можно было улететь в 59 городов, а годом ранее - по 66 направлениям.