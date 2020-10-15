Никаких больше магазинов: самарцы окончательно перешли на онлайн-шопинг

По темпам роста популярности онлайн-шопинга Самара обогнала все остальные крупные города России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным индекса цифровой активности компании МТС, жители Самарской области в августе и сентябре пользовались услугами интернет-магазинов даже чаще, чем во время весенней самоизоляции: спрос на онлайн-шоппинг вырос по сравнению с прошлым годом почти в 6 раз, тогда как весной этого года количество интернет-покупок превышало прошлогодние значения лишь в четыре раза. По темпам роста популярности онлайн-шопинга Самара обогнала все остальные крупные города России: для сравнения, жители Москвы, Омска и Ростова-на-Дону в августе-сентябре покупали товары через интернет лишь в 2 раза чаще, чем в прошлом году.

По данным МТС, всплеск онлайн-покупок за последние два месяца пришелся на первую и вторую неделю августа, когда многие родители закупали канцелярские товары, учебники, форму и прочие товары для школы. На стабильно высоком уровне с начала «карантинного» периода остается также спрос на онлайн-доставку продуктов, одежды, товаров для животных и детских товаров. Кроме интернет-магазинов, самарцы значительно чаще, чем раньше, пользуются банковскими приложениями и сервисами (в 3,3 раза чаще, чем год назад), онлайн-кинотеатрами и сервисами потокового видео (в 4 раза чаще по сравнению с прошлым годом) и киберспортивными и геймерскими платформами (годом ранее количество стримеров и онлайн-игроков было в 4,5 раза меньше). А вот образовательные платформы и сервисы видеоконференций, показавшие резкий рост во время повсеместной «удаленки», практически вернулись к докарантинным показателям – сейчас ими пользуются лишь на 32 процента больше самарцев, чем в прошлом году.

Несмотря на небольшое снижение общего количества обращений интернет-пользователей, Самара по-прежнему остается лидером по индексу цифровой активности среди российских городов-миллионеров наряду с «соседями» по Поволжью – Казанью и Нижним Новгородом.

Для формирования индекса цифровой активности МТС проанализировала обезличенные данные о посещаемости абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений, как федеральных, так и региональных, следующих категорий: социальные сети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения государственных услуг, образовательные платформы, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы, интернет-магазины, сервисы доставки еды, телемедицинские сервисы, киберспортивные и геймерские платформы.