В Самарской области «КамАЗ» вылетел в кювет, пострадал водитель

Водитель грузовика сам обратился к врачам. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Кинельском районе Самарской области в среду, 14 октября, произошло ДТП с участием «КамАЗа». Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

Водитель ехал со стороны Спиридоновки в направлении села Домашка, неправильно расположился на проезжей части, съехал на обочину, не справился с управлением и перевернулся.

Грузовик получил сильные повреждения, но водитель при этом сам обратился за медпомощью и был отправлен лечиться дома.