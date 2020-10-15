В Челно-Вершинском районе жители сообщают о пропаже памятных плит с именами павших в Великой Отечественной войне

Заявление в полицию поступило 12 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челно-Вершинском районе полиция проводит проверку по заявлению об осквернении памятника погибшим в Великой Отечественной войне.

По данным собственных источников «КП-Самара», заявление написал житель поселка Советский Нурлат Марат Г. По его словам, у них в населенном пункте проводилась реставрация памятника Воинской славе, и во время работ пропали две плиты с именами воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

- Это не так, - прокомментировали ситуацию корреспонденту «Комсомолки» в администрации сельского поселения Краснояриха, к которому относится Советский Нурлат. - Реставрация почти завершена, но отдельные плиты еще не готовы, но они не пропали, их привезут.

Как бы то ни было, заявление в полицию поступило 12 октября, что покажут результаты проверки, пока не ясно.

«Комсомолка» следит за развитием событий.