Самарская полиция начала фиксировать одиночные пикеты в поддержку последователей Светланы Лады-Русь

5 октября в знак протеста в Самаре прошли первые пикеты, сейчас они продолжаются. Фото: vk.com/fairnews_life

В Самарской области продолжается расследование уголовного дела о мошенничестве, подозреваемыми по которому проходят последователи известной «целительницы» Светланы Лады-Русь (Пеуновой). Одновременно с этим продолжаются одиночные пикеты с требованием остановить сотрудников Центра противодействия экстремизму, которые якобы пытают подозреваемых.

Напомним, сама Светлана Лада-Русь (Пеунова), знаменитая своими неоднозначными высказываниями о рептилоидах с планеты Нибиру, уже несколько лет находится вне поля зрения правоохранительных органов (предположительно, она живет в Беларуси), хотя является подозреваемой по делу о мошенничестве, объявлена в розыск и заочно арестована.

В октябре стало известно о новом уголовном деле, возбужденном по заявлению одной из бывших последовательниц «целительницы», которая осталась не слишком довольна счетом, который ей выставили за курс оздоровительной солнечной энергии. По этому уголовному делу полицейские 5 октября задержали 2 человек: Геннадия Казанцева и Андрея Воронцова. Первого отпустили, второго взяли в разработку и отправили по решению суда под домашний арест. Его адвокаты сообщали о применении по отношению к Воронцову различных недозволенных методов воздействия.

В связи с этим последователи Светланы Лады-Русь, которые это уголовное дело считают очередным незаконным преследованием их сообщества, то и дело выходят с одиночными пикетами.

Вчера, 14 октября, один из них прошел прямо напротив здания, в котором размещается региональный Следственный комитет. Светлана Б. на протяжении полутора часов стояла там с плакатом, содержащим требование к сотрудникам СК - обратить внимание на действие Центра противодействия экстремизму, а к полиции - освободить Андрея Воронцова.

По данным собственных источников «КП-Самара», на место одиночного пикета выезжал экипаж патрульно-постовой службы, но полицейские никаких нарушений общественного порядка не зафиксировали.

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