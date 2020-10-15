В Самарской области 134 новых случая заражения коронавирусом

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 13 578 случаев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области зарегистрировано 134 новых случая заражения коронавирусом, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 13 578 случаев. Вылечился 10 651 человек, в том числе 160 - за прошедшие сутки. Зарегистрировано 3 новых смертельных случая, всего умерли 216 человек.

Всего по стране с начала пандемии зарегистрировано 1,35 млн случаев заражения, в том числе 13 754 в 85 регионах за прошедшие сутки.

В Самарской области был выявлен очаг заражения в Красноярском районе, где в Потаповском пансионате для инвалидов (психоневрологический интернат) нашли 42 заразившихся. Ежедневно в регионе фиксируется более 100 новых случаев, в связи с этим были ужесточены ограничительные меры.