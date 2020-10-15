В Тольятти директор школы незаконно начислила премии на полмиллиона рублей

Суд признал директора школы виновной в злоупотреблении полномочиями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти суд вынес приговор в отношении директора школы, которая незаконно начислила премии на сумму в 450 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

По данным следствия, с 2018 по 2019 год женщина, используя свое служебное положение, начисляла премии работникам школы, которые не соответствовали квалификационным требованиям к занимаемым должностям. Всего она за это время начислила 450 тыс. рублей. По факту злоупотребления полномочиями было возбуждено уголовное дело.

Суд признал ее виновной и запретил в течение года занимать определенные должности.