Фотограф «КП-Самара» стала победительницей конкурса «Самарский взгляд»

Светлана Маковеева на церемонии награждения.

Фотограф «Комсомольской правды» Светлана Маковеева выиграла в конкурсе «Самарский взгляд». Ее серия фото, сделанная в лагере мигрантов на границе региона, победила в номинации «Пресс-фотография».

- Помню про эти поездки, что хотелось то коньяка, то грызть лед. Потому что было то холодно и дождливо, то адское пекло. Еще помню, что было всех очень жалко и что если войти в поток, то можно начать понимать узбекский. Сейчас все мигранты уехали домой, я за эту серию получила главный приз в номинации «Пресс-фотография» на конкурсе «Самарский взгляд», - поделилась воспоминаниями Светлана.

Напомним, мигранты приезжали в Самарскую область со всей страны и несколько раз образовывали стихийные лагеря – сначала в Большеглушицком районе, а потом рядом с Кинелем. Все из-за того, что ходили слухи о якобы открытой в этом месте границе с Казахстаном. Постепенно людей оттуда вывозили на поездах.

«Самарский взгляд» - престижный конкурс фотографии, который в этом году проводился в 11 раз. В конкурсе участвовало около 1 700 фотографий от авторов со всей страны.

В лагере мигрантов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одна из фотографий победившего проекта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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