Самарцев напугала стрельба из «пулемета» у домов на Черемшанской

Местные жители нашли во дворе гильзы / Фото: Подслушано Самара Фото: vk.com

В среду, 14 октября, жители домов на улице Черемшанской в Самаре были не на шутку встревожены — кто-то устроил под их окнами стрельбу. Страх так сильно обуял горожан, что некоторым привиделся в руках неизвестного пулемет.

- Около дома по улице Черемшанской, 151 примерно в 22:00 неизвестный мужчина стрелял из пулемета! Рядом с ним в этот момент были дети и группа лиц на двух машинах! После некоторого времени они все зашли в дом. Вот так «люди» развлекаются, страшно жить с такими индивидуумами в одном городе, - написали в группе «Подслушано Самара» очевидцы.

На место вызвали полицейских. Они нашли гильзы, которые уже успели запечатлеть на видео местные жители. Кадры опубликовали в соцсетях, правда, комментаторы сильно сомневаются, что стреляли из пулемета. Находка якобы больше похожа на светошумовые или холостые патроны.

В ГУ МВД по Самарской области корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» сообщили, что данный факт действительно был. Полицейские выезжали на место, но ничего там не нашли. Сейчас стражи порядка проводят по данному происшествию проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.