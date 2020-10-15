Дмитрий Емельянов покинул пост главного тренера «Акрона»

Дмитрий Емельянов возглавлял «Акрон» с февраля 2019 года.

Футбольный клуб «Акрон» объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Дмитрием Емельяновым. Он возглавлял «Акрон» с февраля 2019 года и за это время успел дебютировать с командой на профессиональном уровне и выиграть группу «Урал-Приволжье» ПФЛ.

- Это решение назревало, - прокомментировал ситуацию владелец «Акрона» Павел Морозов. - У команды игровой кризис, проблемы с набором очков – все это подтолкнуло к переменам. Клуб должен развиваться и двигаться вперед к новым целям. Хочу поблагодарить Дмитрия Емельянова за проделанную работу и отметить, что он продолжит работать в системе клуба.

Тренерский штаб тольяттинской команды вместе со специалистом покинул его помощник Николай Котовец. Тренер Дмитрий Годунок и тренер по работе с вратарями Денис Соловьев продолжат работу с «Акроном».

Ранее СМИ сообщали, что на пост главного тренера тольяттинской команды предложили экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса.