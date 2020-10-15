В саратовском аэропорту местный житель украл телефон у самарца

За кражу в аэропорту саратовцу может грозить до 5 лет тюрьмы

Житель Самарской области в саратовском аэропорту «Гагарин» написал заявление в полицию, заявив о пропаже дорогого телефона. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по ПФО.

Как выяснилось, самарец забыл телефон при досмотре. Он выложил гаджет на стол, а когда прошел через рамки металлодетектора, забыл его забрать. Следом за ним шел 45-летний житель Саратовской области, который воспользовался забывчивостью самарца и вместе со своими вещами прихватил и его телефон.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.