В Самарской области загорелся камыш на площади в 2 тыс. кв. м

Во время пожара была угроза распространения огня на ближайшее село. Фото - ГУ МЧС России по Самарской области

В Приволжском районе Самарской области произошел крупный пожар. Как сообщили в ГУ МЧС России региона, горит камыш на площади в 2 тыс. кв. метров.

Сообщение о пожаре поступило в четверг, 15 октября, в 12:47. Была угроза распространения огня на село Кашпир, где проживает более 600 жителей. Пожар удалось локализовать в 13:33, угроза распространения огня на населенный пункт была снята.

На месте работают 21 человек и 10 единиц техники. Погибших и пострадавших на пожаре нет.