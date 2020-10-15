Четыре дачных дома и трава горят в дачном массиве Самарской области

На место для борьбы с огнем прибывают дополнительные силы

В дачном массиве в Волжском районе Самарской области горят 4 дачных дома и трава на общей площади в 500 кв. м. Об этом говорится в сообщении регионального ГУ МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило в четверг, 15 октября, в 14:07. Объявлен повышенный ранг вызова. Пожар тушат 36 человек и 11 единиц техники.

Погибших и пострадавших в настоящий момент нет. На место для борьбы с огнем прибывают дополнительные силы. Сохраняется угроза распространения огня.