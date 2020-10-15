Из реки Самара спасатели извлекли утонувшего дайвера

Тело дайвера нашли в 10 метрах от берега. Фото - ПСС по Самарской области

На реке Самаре в районе поселка Лебедь спасатели извлекли утонувшего дайвера. Об этом говорится в сообщении ПСС Самарской области.

За помощью к спасателям обратился друг дайвера. Он забеспокоился, когда после погружения на поверхности воды перестали просматриваться пузыри.

Водолазы обследовали участок, где предположительно мог находиться дайвер. Его тело нашли в 10 метрах от берега на глубине трех метров. Предполагается, что мужчина под водой почувствовал себя плохо, но не смог воспользоваться системой экстренного всплытия, поскольку его жилет-компенсатор не был подключен к воздушному баллону.