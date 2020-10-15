Noize MC и Монеточка спели про перепотребление и предложили жить без остатка

Клип создан в поддержку нового продукта Билайн «Связь Z»

Призыв к осознанному потреблению и слоган рекламной кампании звучат рефреном в новом клипе «Живи без остатка», снятом в коллаборации с Билайн и Contrapunto.

Очереди за новым дропом, облака пакетов и горы пластика — в таких декорациях Noize MC и Монеточка обличают вредные привычки консьюмеризма. Покупать ненужное, использовать массу всего одноразового, лить воду зря — дуэт артистов заостряет внимание на нерациональном использовании ресурсов.

Такому беспечному подходу они противопоставляют принципы Zero Waste — покупать только нужное и использовать до конца. «Талант говорить всему лишнему «нет» — в этом Иван и Лиза видят решение проблемы перепотребления.

«Изменить свои привычки, отказавшись от лишних покупок и не выбрасывая ценное, можно во всех сферах жизни», — уверены авторы проекта «Живи без остатка». Он создан в поддержку нового продукта Билайн «Связь Z», который помогает начать практики Zero Waste с самого простого — рационального использования мобильной связи.

Больше не нужно покупать пакеты услуг, которыми не будешь пользоваться и выбросишь в конце месяца. Можно выбрать только актуальное и потратить до конца в любое время — так работает «Связь Z».