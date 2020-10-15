Коэффициент распространения COVID в Самарской области один из самых низких в ПФО

В регионе все не так плохо, как у соседей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области коэффициент распространения коронавируса один из самых низких в ПФО. Об этом свидетельствуют данные статистики, которую ежедневно обновляют на сервисах Яндекса.

Так, Самарская область по коэффициенту распространения коронавируса находится в рейтинге на третьем с конца месте. По числу зараженных на 1000 человек уступает только Башкортостану и Татарстану, А вот по числу умерших находится в середине рейтинга.

При этом в Самарской области один из самых «простых» режимов. Пока что никаких дополнительных ограничений не вводили, только действует масочный режим и требование о социальной дистанции. В то же время 2/3 регионов ПФО ужесточили ограничения. В Самарской области делать этого не хотят, о чем уже заявлял Дмитрий Азаров, и надеются на благоразумие жителей и руководителей предприятий. Сейчас в регионе рекомендуют отправить сотрудников на удаленку (по возможности) и соблюдать самоизоляцию лицам старше 60 лет.

Статистика по распространению коронавируса. Данные https://yandex.ru/covid19/stat#statistics Фото: Ольга Коваленко

В то же время система здравоохранения с возросшим напряжением справляется не так просто, как хотелось бы. Так, жители жалуются на очереди в больницах и на очень долгое время ожидания скорой помощи. В министерстве здравоохранения проблему решают, в том числе привлечением студентов и ординаторов к работе в первичном звене.

В любом случае сами врачи просят: будьте осторожны, носите маски, избегайте массовых мероприятий. Это поможет не заболеть и не заразить дорогих вам людей.