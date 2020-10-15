Более 10 тыс. жилых домов подключены к теплу в Самаре

В теплу подключено 98,6% домов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре к отоплению подключено 10 111 жилых многоэтажных домов, что составляет 98,6% от их общего количества в городе. Об этом говорится в сообщении администрации города.

Полностью к теплу подключены дома в Красноглинском, Куйбышевском и Ленинском районах. Осталось подключить 139 домов.

Школы, больницы, детские сады и другие соцобъекты полностью обеспечены теплом.

В городе продолжает работать горячая линия, куда можно обратиться круглосуточно. По данным мэрии, отработано 108 заявок.