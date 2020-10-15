Борьба с огнем продолжается. Фото ГУ МЧС РФ по Самарской области

В Самаре продолжают тушить пожар на Стромиловских дачах под Самарой, который возник 15 октября 2020 года. Пожарные борются с огнем, который охватил восемь дачных домиков на территории 600 кв.м. Ситуацию осложняет и загоревшаяся трава.

Пострадал и лес, в котором находится дачный массив. Фото ГУ МЧС РФ по Самарской области

- Сообщение о пожаре поступило в четверг, 15 октября, в 14:07. Объявлен повышенный ранг вызова. Пожар тушат 36 человек и 11 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС РФ по Самарской области. Локализован огонь был в 17.30.

Запах гари чувствуется даже в центре города. Погода сегодня достаточно ветренная, хоть и сухая, поэтому огонь распространялся с большой скоростью. Ветер же пригнал черные облака и запах в сторону города.

Дома огонь не пощадил. Фото ГУ МЧС РФ по Самарской области

Сейчас пожарные проливают сгоревшие дома и ищут очаги, где может еще теплиться огонь. В ведомстве также сообщили, что погибших и пострадавших в огне нет. Почему начался пожар, пока неизвестно.